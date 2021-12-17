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Песков рассказал, как власти Украины «оболванивают народ»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины «оболванивают» народ, внушая ненависть к России, но украинцы никогда не перестанут быть для россиян братским народом. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут», — сказал он.

По его словам, у России сейчас нет фактически никаких контактов с Украиной, так как отношения были «обрублены от капилляров до центральных артерий».

Песков добавил, что Киев хочет вступить в НАТО, к чему Москва относится негативно.

«Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ», — добавил он.

Ранее Песков назвал позицию, которую глава государства занимает в диалоге с лидерами западных стран, жесткой, но миролюбивой.

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