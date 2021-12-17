Назван будущий лидер партии Ангелы Меркель

Лидером Христианского демократического союза (ХДС), который много лет возглавляла ушедшая месяц назад на пенсию экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавит 66-летний Фридрих Мерц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время внутрипартийного опроса, проведенного 17 декабря, в поддержку его кандидатуры высказались 62,1% членов партии. При этом в опросе приняли участие 66% из них.

Официальное избрание председателя состоится 21-22 января на онлайн-съезде ХДС. Нового лидера партии будет выбирать 1001 делегат.

Предыдущий преемник Меркель Армин Лашет проиграл выборы на пост канцлера и ушел в отставку.

Ранее Мерц заявил, что вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2» нет смысла. При этом он отметил, что «российская военная активность» на границе с Украиной требует «дальнейших санкций» со стороны Евросоюза, но «Северный поток — 2» для этого вряд ли подойдет.