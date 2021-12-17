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Песков оценил эффект санкций Запада против России

Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада и научилась извлекать выгоду из ситуации

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия научилась адаптироваться к введенным против нее санкциям стран Запада и научилась извлекать выгоду из ситуации.

«Что касается нашей страны, то она прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям, более того, научилась извлекать из этого выгоду в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Лидеры стран Европейского союза 16 декабря приняли решение продлить уже действующие ограничения против России на полгода — до 31 июля 2022 года. Санкции привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию на Украине. Ожидается, что это решение будет оформлено в ближайшие недели.

По данным агентства Bloomberg, США подталкивают Евросоюз подготовить санкции против России из-за якобы возможной агрессии против Украины.

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Санкции против России
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