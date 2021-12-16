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В Кремле заявили о готовности России к переговорам с США о гарантиях безопасности

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Leonhard Foeger/Reuters

Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков в ходе разговора с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном дал пояснение касательно двух документов по гарантиям безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля.

По словам Пескова, документы уже были переданы США.

«Ушаков дал разъяснения по проектам двух документов — договора и соглашения — по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Как подчеркнул Песков, в дальнейшем заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков продолжит переговоры совместно с профильными экспертами. Также в Кремле обратили внимание, что Рябков готов в любое время направиться в нейтральную страну для переговоров с Вашингтоном.

Песков предупредил, что подробности проекта договора и проекта соглашения появятся позже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о шагах России к диалогу с Соединенными Штатами.

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Отношения России и США
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