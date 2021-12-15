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WP: санкции против «Северного потока — 2» нанесут России и ЕС равный ущерб

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Reuters

Научный сотрудник Военного колледжа американских ВМС Эмили Холланд заявила, что санкции Запада против «Северного потока — 2» нанесут ущерб как России, так и Евросоюзу. Об этом она сказала в беседе с изданием The Washington Post.

Эксперт назвала угрозы США относительно российского газопровода «рискованной стратегией». По ее словам, исследования в сфере энергетической безопасности показывают сковывающий эффект энергетической взаимозависимости.

«Зависимость Европы от России означает, что угрозы реализации проекта данного трубопровода могут нанести нашим союзникам такой же урон, как и России», — заявила Холланд.

Она также указала, что правительства многих европейских стран расценивают Москву как трудного, но экономически выгодного партнера. Эксперт напомнила, что после вхождения Крыма в состав России ряд государств ЕС не желали вводить жесткие санкции, чтобы подрывать устоявшийся экономический и энергетический и порядок.

Ранее официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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Санкции против России
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