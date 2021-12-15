Захарова обвинила Запад в «людоедстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия Запада против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала «людоедством» действия, которые западные страны в последние годы предпринимают в отношении Ассанжа.

«Здесь уже не о двойных стандартах речь и даже не о попрании высоких принципов и идеалов. Это изничтожение человека, месть ему за его позицию, за его смелость и за то, что он посчитал необходимым, видимо, понимая возможные риски, поделиться с миром важнейшей информацией, которая проливала свет на вранье и обман целого ряда государств», — заявила Захарова.

Также она задалась вопросом, почему международное сообщество так вяло реагирует на бесчеловечное обращение с Ассанжем, которого «довели».

«Я вообще не говорю о настоящей травле, которую в отношении него организовали светочи демократии», — добавила дипломат.

Ранее апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США.

WikiLeaks занимается обнародованием секретных документов, полученных из анонимных источников.

Ассанжа в 2010 году обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. Менее чем через год, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. В Соединенных Штатах против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.