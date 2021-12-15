Байден заявил о том, что рассчитывает на личный разговор с Путиным в обозримом будущем

Президент США Джо Байден рассчитывает на дальнейшие личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным в обозримой перспективе. Об этом он заявил ТАСС.

На вопрос, планирует ли американский лидер проводить очную встречу с российским коллегой и необходим ли новый российско-американский саммит, Байден ответил, что «они будут разговаривать в течение продолжительного времени».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на серьезные противоречия и различия в подходах, США демонстрируют желание развивать диалог с Россией.

7 декабря главы двух стран провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Как уточнил военный аналитик Михаил Самус, причиной начала переговоров президентов стало перемещение Россией военных по своей территории.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить РФ от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» Путина.