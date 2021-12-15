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Aktuality: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Причиной начала переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена стало перемещение Россией военных по своей территории, считает военный аналитик Михаил Самус. Об этом сообщает словацкий портал Aktuality.

«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение», — заявил эксперт.

По его словам, это дало свои плоды, и американский лидер вновь согласился на переговоры.

«Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток — 2» не будет», — выразил мнение Самус.

Ранее Байден во время разговора с Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря главы двух стран провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить РФ от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.

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