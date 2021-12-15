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В Кремле заявили о готовности России открыто обсуждать с США гарантии безопасности

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия намерена открыто обсуждать свои предложения американской стороне по гарантиям безопасности.

«Буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России. Вопрос чрезвычайно важен для России и ее безопасности», — подчеркнул Ушаков, отметив, что предложения были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид, которая провела 15 декабря переговоры с замминистра МИД РФ Сергеем Рябковым.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому важному вопросу, глава государства также выразил надежду, что США и НАТО отреагируют на это положительно.

Он уточнил, что на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе представлять Россию будет замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о погруженности Китая в тему гарантий безопасности РФ, Ушаков также сказал, что председатель КНР «специально заявил, что поддерживает Россию» в этом вопросе о гарантиях и понимает, какие озабоченности она испытывает. Он также отметил, что Китай и Россия договорились в этом вопросе поддерживать контакты, Москва будет информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры с американскими партнерами и партнерами по НАТО.

Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в министерство иностранных дел России на встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. В российском МИДе уточнили, что в ходе переговоров состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, настаивая на предоставлении Западом гарантий ее безопасности, со своей стороны готова взять похожие обязательства.

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