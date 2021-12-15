Алиев заявил о полном уничтожении армянской армии в ходе войны

Войска Армении в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе были полностью уничтожены, заявил в интервью газете El Pais президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Во время 44-дневной войны их армия была полностью уничтожена», — сказал Алиев, комментируя потери бывшего военного противника.

Как утверждает азербайджанский лидер, армянское общество не принимает этого факта, так как это разрушает идеологические основы и пропаганду о непобедимости армии Армении.

Победа Баку над Ереваном, по словам Алиева, говорит об одностороннем разрешении Нагорно-Карабахского конфликта.

«Мы выиграли войну, эту реальность нужно учитывать», — констатировал глава государства. По его словам, сейчас азербайджанская сторона желает установления мира в регионе.

Ранее сообщалось, что МИД Азербайджана обвинил Армению в провокациях на границе.