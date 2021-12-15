Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ольга Бузова готова сыграть в восстановленном «Чудесном грузине» 10:41
Полиция проверит блогера Литвина, который проехался по торговому центру... 10:40
В Совфеде заявили, что число направленных против России кибератак исчисляется... 10:39
Помощник госсекретаря США Донфрид отказалась от комментариев после встречи с Рябковым 10:39
«Пополнение в семье»: мечтающая о детях Спирс выкармливает... 10:33
Талалаев: у России очень мало шансов в стыковом матче против Польши 10:28
Совет Федерации рассмотрит поправки и дополнения в закон об иностранных агентах 10:24
Скелет, найденный 40 лет назад в лесу в США, принадлежал R&B-музыканту 10:21
The National Interest: Россия в случае «вторжения» на Украину дойдет... 10:21
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане 10:17

Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Находящиеся на территории Белоруссии мигранты забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, сообщает Министерство обороны Польши в Twitter.

Инцидент произошел в районе города Мельник. Судя по опубликованным военным ведомством кадрам, нелегалы атаковали машину, проезжавшую мимо заграждений. Они, предположительно, целились в стекло, за которым сидел водитель.

Как утверждают в Варшаве, нападение на военный автомобиль произошло при помощи белорусских силовиков, которые якобы использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков. Зеленые лучи действительно можно заметить на кадрах, опубликованных в Twitter.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом, когда белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. 8 ноября около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.

Ранее в Польше сообщили, что чаще других беженцам на границе с Белоруссией помогают нелегально пересекать границу граждане Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть