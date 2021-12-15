Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии

Находящиеся на территории Белоруссии мигранты забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, сообщает Министерство обороны Польши в Twitter.

Инцидент произошел в районе города Мельник. Судя по опубликованным военным ведомством кадрам, нелегалы атаковали машину, проезжавшую мимо заграждений. Они, предположительно, целились в стекло, за которым сидел водитель.

Как утверждают в Варшаве, нападение на военный автомобиль произошло при помощи белорусских силовиков, которые якобы использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков. Зеленые лучи действительно можно заметить на кадрах, опубликованных в Twitter.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом, когда белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. 8 ноября около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов.

Ранее в Польше сообщили, что чаще других беженцам на границе с Белоруссией помогают нелегально пересекать границу граждане Украины.