Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин 2021 года по версии YouGov

Президент России Владимир Путин пошел в топ-10 наиболее почитаемых мужчин мира 2021 года, следует из результатов опроса компании YouGov.

Глава российского государства занял девятую строчку, поднявшись в этом году на три позиции. Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в 2020 году, экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама.

В топ-10 наиболее почитаемых мужчин в мире также вошли глава компании Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший президент США Дональд Трамп оказался на 13-м месте, а текущий глава Белого дома Джо Байден занял 20-ю позицию в списке.

Опрос проводили с весны текущего года. В нем участвовали более 42 тыс. человек из 38 стран. Погрешность опроса не уточняется.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Путина выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира — 2021.