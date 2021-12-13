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В Хорватии рассказали об ошибке Байдена по отношению к России перед великой схваткой

Advance: Байден совершил большую ошибку в отношении России перед великой схваткой с Китаем

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Kevin Lamarque/Reuters

Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал о серьезной ошибке президента США Джо Байдена в отношении Москвы перед великой схваткой с Пекином.

«Соединенным Штатам невыгодно полностью разрушать отношения с Россией, поскольку, как они правильно понимают, самую большую угрозу для их влияния в мире представляет Китай, а не Россия. В случае конфронтации с Китаем им нужно не максимальное расхождение с Россией, а напротив, максимально нейтральная Россия, и просто удивительно, почему США не работают над этим более открыто», — считает Марьянович.

Он отметил, что экс-президент Дональд Трамп хорошо понимал ситуацию. Исходя из этого он предлагал урегулировать отношения с Россией и подготовиться к крупнейшему столкновению XXI века между Вашингтоном и Пекином.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что со стороны РФ в адрес Соединенных Штатов уже направлено свыше 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.

По словам замглавы Министерства иностранных дел, отговорки Вашингтона по данной ситуации являются неприемлемыми.

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