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Замглавы МИД РФ Рябков: Россия не видит прогресса в отношениях с США

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия» рассказал о состоянии российско-американских отношений после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.

Рябков отметил, что отсутствие улучшений в сфере работы дипмиссий РФ и США может привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать. Дипломат напомнил, что Россия давно предложила США обнулить ограничения на работу дипмиссий.

«Вместо этого выдвигаются все новые требования и ультиматумы. Среди них наиболее одиозное — это требование о том, чтобы США покинули сотрудники наших дипучреждений, которые пробыли в США более трех лет. С какой стати больше трех лет — почему не четырех или пяти?», — рассказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена отвечать зеркально, если ситуация в этой сфере не улучшится.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада продолжают милитаризацию Украины, поставляя в эту страну оружие и боевиков.

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