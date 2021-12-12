Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Канцлер Германии Шольц: газ потеряет важность для ФРГ через 25 лет 00:30
Ферстаппен о победе в «Формуле-1»: собираюсь насладиться этим моментом 00:23
Названы cимптомы инфаркта 00:18
Вратарь сборной России не смог сдержать слез после победы в чемпионате Норвегии 00:13
Президент ЮАР заболел коронавирусом 00:01
В Минобороны Украины отрицают требования США о предоставлении... 12.12.2021, 23:59
Фанаты «Легии» напали на игроков команды после поражения... 12.12.2021, 23:46
В МИД Германии заявили о несоответствии «Северного потока — 2»... 12.12.2021, 23:46
Раскрыты подробности избиения сына актера Максима Дрозда 12.12.2021, 23:43
Исследователи рассказали, как картофель помогает в борьбе... 12.12.2021, 23:34

Замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца» после скандала на блокпосте в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший на днях скандал у блокпоста в Донбассе, попал в базу сайта «Миротворец» — ресурса, где содержатся персональные данные оппозиционных власти политиков, журналистов и граждан, а также граждан других государств. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной указывается то, что Гогилашвили обвиняют в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», а также в «нарушении законодательства Украины о гражданстве». Также на сайте утверждается, что у политика есть российский паспорт, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

Накануне сообщалось, что машину заместителя главы МВД Украины остановили у блокпоста на въезде в Донецкую область, из-за чего политик разозлился и устроил скандал. Он был недоволен, что от него потребовали пройти контроль. В ответ на это политик вышел из машины и начал угрожать правоохранителям. В результате он поругался с работниками поста, не узнавшими его в лицо.

Позднее он извинился за свое поведение и заявил, что полностью согласен с инициативой главы украинского МВД Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство в связи с произошедшим. Гогилашвили даже отметил, что будет содействовать его проведению.

При этом президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили. Он отметил, что на законное требование представителей правоохранительных органов «должно быть корректное поведение каждого человека», независимо от занимаемой им должности, социального статуса или других обстоятельств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть