Замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца» после скандала на блокпосте в Донбассе

Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший на днях скандал у блокпоста в Донбассе, попал в базу сайта «Миротворец» — ресурса, где содержатся персональные данные оппозиционных власти политиков, журналистов и граждан, а также граждан других государств. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной указывается то, что Гогилашвили обвиняют в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», а также в «нарушении законодательства Украины о гражданстве». Также на сайте утверждается, что у политика есть российский паспорт, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

Накануне сообщалось, что машину заместителя главы МВД Украины остановили у блокпоста на въезде в Донецкую область, из-за чего политик разозлился и устроил скандал. Он был недоволен, что от него потребовали пройти контроль. В ответ на это политик вышел из машины и начал угрожать правоохранителям. В результате он поругался с работниками поста, не узнавшими его в лицо.

Позднее он извинился за свое поведение и заявил, что полностью согласен с инициативой главы украинского МВД Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство в связи с произошедшим. Гогилашвили даже отметил, что будет содействовать его проведению.

При этом президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили. Он отметил, что на законное требование представителей правоохранительных органов «должно быть корректное поведение каждого человека», независимо от занимаемой им должности, социального статуса или других обстоятельств.