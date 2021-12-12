Саакашвили потребовалась нейрореабилитация за рубежом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в нейрореабилитации за рубежом. Соответствующее заявление сделал невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии, передает ТАСС.

По его словам, неврологический статус Саакашвили является ведущим в его заболевании.

«Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли», — сказал Тоидзе.

Он также указал, что экс-глава Грузии нуждается в лечении в специальном учреждении, которого нет в стране.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел политика вечером в воскресенье.

Ранее глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

29 ноября во время судебного процесса он заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.