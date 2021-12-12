В США придумали, как наказать Россию за «агрессию» против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Прямо сейчас через этот трубопровод не проходит газ. На самом деле, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент (РФ Владимир) Путин хочет, чтобы через этот трубопровод пошел газ», — рассказал Блинкен.

Таким образом он отметил на вопрос о том, пытается ли Евросоюз из-за наличия газопровода убедить США не прибегать к жестким мерам против России.

Блинкен подчеркнул, что ему сложно представить, что «Северный поток – 2» будет функционировать, если Россия возобновит агрессию против Украины.

Ранее госсекретарь США заявил, что кризис на Украине, скопление нескольких тысяч беженцев на границе Польши и Белоруссии, а также проект газопровода «Северный поток — 2» связаны между собой.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит вторжение на украинскую территорию. В Москве категорически отвергают подобные утверждения.