В Госдепе рассказали, что ускорит вступление Украины и Грузии в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что <…> открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит [решение вопроса]», — рассказал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна все еще продолжает свой путь в НАТО, однако существует «шлагбаум».

«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?»— подчеркнул Зеленский.

Данное препятствие, по словам главы государства, у Киева не получается обойти.

При этом Зеленский не уточнил, о каком именно «шлагбауме», мешающем Украине стать частью организации, идет речь.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не в компетенции России решать вопросы, связанные со вступлением в НАТО других государств.