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Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай «вторжения» РФ на Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон занимается подготовкой ответных контрмер на случай вторжения России на Украину, передает ТАСС.

«Президент (Соединенных Штатов — «Газета.Ru») Джо Байден ясно сказал президенту (России — «Газета.Ru») [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», — сказал американский дипломат.

Ранее Байден в ходе переговоров с Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.

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Санкции против России
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