Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай «вторжения» РФ на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон занимается подготовкой ответных контрмер на случай вторжения России на Украину, передает ТАСС.

«Президент (Соединенных Штатов — «Газета.Ru») Джо Байден ясно сказал президенту (России — «Газета.Ru») [Владимиру] Путину, и я ясно говорил это министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», — сказал американский дипломат.

Ранее Байден в ходе переговоров с Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

До этого телеканал CNN сообщил, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные сообщения продолжением информационной истерики.