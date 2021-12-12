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Путин поблагодарил россиян

Путин поблагодарил россиян за поддержку его усилий по сохранению и развитию страны

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность россиянам за поддержку его усилий по сохранению и развитию страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала «Россия-1» в фильме «Россия. Новейшая история».

«Если бы не было поддержки народа, этого бы не удалось [сделать]. И я за это очень благодарен людям. Подавляющее большинство граждан России меня поддержало в тех усилиях, которые были предприняты и по сохранению [страны], и по стабилизации ситуации, и по развитию [РФ]», — сказал Путин.

Он отметил, что как бы тяжело ни было гражданам, они поддержали этот курс.

Российский лидер также рассказал о собственных ощущениях от принятия непростых, но важных для государства решений.

«Даже когда принимаешь какие-то очень сложные, а подчас, [как] на первый взгляд даже кажется иногда, и рискованные решения, если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильным выбором — результативным, приносящим реальные плоды, которые сказываются на укреплении российской государственности», — заявил политик.

Ранее Путин рассказал, что люди часто говорят про «чиновничью черствость», но встречаются и ответственные госслужащие. Об этом российский глава государства заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам Путина, все зависит от конкретных людей.

Путин обратил внимание, что в решении проблемы бездомности, озвученной в ходе заседания СПЧ, важно взаимодействовать с НКО и религиозными организациями.

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