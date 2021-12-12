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В Совбезе РФ указали на желание США создать «цифровое НАТО»

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Larry Downing/Reuters

Соединенные Штаты стремятся создать цифровой альянс наподобие НАТО, в котором у других государств не будет права самостоятельно принимать решения. Об этом заявил «Российской газете» первый замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», — пояснил Аверьянов.

Политик подчеркнул, что такая политика приведет к тому, что другие страны обяжут жить по правилам, навязанным крупными американскими технологическими компаниями, такими как Google, Apple или Amazon. При этом даже обязательства, вводимые США под благовидными предлогами, например, законы против коррупции или дискриминации женщин, считает Аверьянов, направлены на облегчение американского вмешательства во внутренние дела. Также они могут использоваться для устранения неугодных политиков, полагает он.

«Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам», — резюмировал он.

Чтобы поучать остальной мир, США сначала было бы лучше собрать у себя внутренний форум за демократию, чтобы обсудить свои внутренние проблемы, сказал Аверьянов. По его мнению, одной из таких тем могла бы стать архаичная избирательная система США, «в рамках которой миллионы дееспособных граждан лишены права волеизъявления, а победить на президентских выборах может кандидат, набравший меньшее число голосов».

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