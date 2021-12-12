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Страны G7 отдельно пригрозили России по поводу Украины

Страны G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения на Украину

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РИА «Новости»

Группа семи (G7) предупредила Москву, что гипотетическое вторжение России на Украину повлечет за собой серьезные последствия и вынудит ее заплатить высокую цену. Об этом говорится в отдельном заявлении по Украине, принятом в воскресенье главами внешнеполитических ведомств данного объединения, куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

«У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу», — сказано в заявлении.

Министры «семерки», которые завершили двухдневную встречу в английском Ливерпуле, также призвали РФ к снижению напряженности на российско-украинской границе, «приверженности международным обязательствам в плане транспарентности военной активности» и дипломатическому взаимодействию.

Ранее министры иностранных дел стран Группы семи (G7) попросили Россию к деэскалации ситуации на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден в недавнем разговоре с главой России Владимиром Путиным сказал, что в случае реального вторжения на Украину РФ будет финансово изолирована.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине.

На прошлой неделе агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена написало, что, по данным американских разведслужб, Россия планирует вторжение на территорию Украины в январе 2022 года.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.

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