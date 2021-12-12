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В Совбезе России раскрыли смысл американского «саммита за демократию»

В Совбезе РФ заявили, что «саммит за демократию» имел антироссийскую направленность

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Susan Walsh/AP

Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что состоявшийся «саммит за демократию», организованный США, имел антироссийскую и антикитайскую направленность. Об этом сообщает «Российская газета».

«Саммит за демократию» несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Элиты Соединенных штатов хотят убедить себя в том, что их государство по-прежнему является единственной сверхдержавой в мире, а ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон», — рассказал Аверьянов.

Он также подчеркнул, что обязательства стран-участниц «Саммита за демократию» будут направлены на облегчение вмешательства США во внутренние дела других государств.

Аверьянов также отметил, что, не пригласив Венгрию на саммит, Штаты фактически открыто нанесли удар по Евросоюзу.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Соединенные Штаты используют демократию в качестве оружия массового поражения, с помощью которого они разрушают страны, в которые лезут.

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