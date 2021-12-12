Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдепе рассказали о рассмотрении статуса членства в НАТО Украины и... 18:18
Семин отреагировал на первый гол Миранчука за «Аталанту»... 18:16
Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки за незаконное выписывание себе крупных... 18:11
Блинкен заявил о подготовке США контрмер на случай «вторжения» РФ... 18:11
Путин поблагодарил россиян 17:59
Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1» 17:56
В Литву прибыл второй за декабрь груз с российским природным газом 17:54
В Совбезе РФ указали на желание США создать «цифровое НАТО» 17:51
Алексей Миранчук забил первый мяч за «Аталанту» в сезоне 17:46
Страны G7 отдельно пригрозили России по поводу Украины 17:45

В Кремле определили цель нагнетания напряженности вокруг РФ

Песков: нагнетание информационной напряженности делается для демонизации России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание информационной напряженности вокруг российской армии делается с целью дальнейшей демонизации страны и позиционирования ее как некой стороны потенциального агрессора. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Во время недавних переговоров президент РФ Владимир Путин указал главе США Джо Байдену на невыполнение Украиной Минских соглашений и саботаж договоренностей. Он также отметил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения территории Украины». Байден же в разговоре с российским лидером акцентировал «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ.

«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — заявил представитель Кремля.

Ранее Байден в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть