В Кремле определили цель нагнетания напряженности вокруг РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание информационной напряженности вокруг российской армии делается с целью дальнейшей демонизации страны и позиционирования ее как некой стороны потенциального агрессора. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Во время недавних переговоров президент РФ Владимир Путин указал главе США Джо Байдену на невыполнение Украиной Минских соглашений и саботаж договоренностей. Он также отметил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения территории Украины». Байден же в разговоре с российским лидером акцентировал «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ.

«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — заявил представитель Кремля.

Ранее Байден в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.