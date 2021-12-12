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На Украине предложили вернуться к внеблоковому статусу страны

Партия «Оппозиционная платформа» предложила вернуться к нейтралитету и внеблоковой политике Украины

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РИА «Новости»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» предлагает вернуться к внеблоковому статусу Украины. Об этом сообщается на партии фракции.

В публикации отмечается, что выбор в пользу нейтралитета и внеблоковой политики обеспечил государствам Европы и странам мира «успешное, бесконфликтное развитие и гармоничное партнерство с соседями». В партии подчеркнули, что эти принципы были фундаментальными и изначально заложены в декларацию о государственном суверенитете Украины, которая была принята 16 июля 1990 года.

«Однако безответственные политики увели страну от поставленных целей. В угоду идеологическим догмам и сиюминутным амбициям при режиме (бывшего президента Петра) Порошенко в Конституцию Украины попала норма о вступлении в военно-политический блок НАТО», — говорится в заявлении украинской партии.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не должна вступать в НАТО.

Он добавил, что нейтральный политический статус, который в настоящий момент провозглашался на Украине, должен продолжить существовать.

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