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Зеленский попросил уволить замминистра, устроившего скандал

Зеленский попросил руководителя МВД Украины уволить заместителя главы ведомства

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения попавшего в скандал заместителя главы ведомства Александра Гогилашвили. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть лишь одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал Зеленский.

Он отметил, что на законное требование представителей правоохранительных органов «должно быть корректное поведение каждого человека», независимо от занимаемой им должности, социального статуса или других обстоятельств.

Ранее машину заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили остановили у блокпоста на въезде в Донецкую область, из-за чего политик разозлился и устроил скандал.

Гогилашвили был недоволен, что от него потребовали пройти контроль на блокпосту. Сотрудники полиции попросили заместителя министра выйти из автомобиля, однако транспортное средство не сразу остановилось, проехав вперед несколько метров.

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