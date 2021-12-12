Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

Президент России Владимир Путин направил главе США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями торнадо в США.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США», — говорится в тексте послания, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия.

Также глава России выразил надежду на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий торнадо.

Ранее посольство РФ в США принесло соболезнования родственникам жертв торнадо.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на страну торнадо крупнейшими в истории страны, добавив, что одобрит введение режима чрезвычайной ситуации, если будут соответствующие запросы от губернаторов.

Помимо штата Кентукки стихийное бедствие накрыло Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси. По предварительным данным, в Кентукки из-за урагана погибли более 70 человек, не исключено, что число жертв может вырасти до 100.