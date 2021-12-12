Песков прокомментировал сообщения о том, что Байден «пугал Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не пугал своего российского коллегу Владимира Путина во время переговоров, беседа была взаимоуважительной. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что возможное введение США новых санкций против России будет иметь обратные последствия.

До этого сообщалось, что правительство Соединенных Штатов заинтересовано в партнерстве с ФРГ в вопросе экономических санкций по отношению к Москве в случае агрессивных действий России в отношении Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут оправданно финансово надавить на Россию из-за наращивания группировки российских войск у границ Украины, в котором на Западе обвиняют Москву.

В сентябре конгрессмены уже предложили ужесточить санкции против российского госдолга, однако Торговая палата США выступила против, заявив, что это больше ударит по самим американцам. Мнением Йеллен насчет ужесточения антироссийских санкций поинтересовались во время слушаний в сенате США.