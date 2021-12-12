Байден пригрозил Путину финансовой изоляцией России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным сказал, что в случае реального вторжения на Украину РФ будет финансово изолирована. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин и Байден во время переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.