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Байден пригрозил Путину финансовой изоляцией России

Песков: Байден заявил, что в случае вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным сказал, что в случае реального вторжения на Украину РФ будет финансово изолирована. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, действительно, Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Путин и Байден во время переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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