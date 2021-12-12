G7 призывает Россию к деэскалации ситуации на Украине

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) призвали Россию к деэскалации ситуации на Украине и предупредили РФ о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновик официального коммюнике встречи G7 в Ливерпуле.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену», — говорится в проекте заявления стран G7.

Делегаты G7 также сообщили, что они едины в своем осуждении наращивания военной мощи России возле Украины, и призвали Москву к деэскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Группы семи (G7), призвавшие РФ и Украину вернуться за стол переговоров, тем самым расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.

Захарова утверждает, что государства «Большой семерки» не хотят оказывать влияние и работать с правительством Украины над выполнением минских соглашений, а также переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру.