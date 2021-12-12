Захарова заявила, что страны G7 расписались в неспособности признать свои ошибки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Группы семи (G7), призвавшие РФ и Украину вернуться за стол переговоров, тем самым расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что таких ошибок у государств G7 немало.

«Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом; нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло», — перечислила ошибки стран G7 Захарова.

Кроме этого, она подчеркнула, что страны G7 пренебрегают одним из своих основополагающих постулатов – уважение интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима.

Захарова утверждает, что государства «Большой семерки» не хотят оказывать влияние и работать с правительством Украины над выполнением минских соглашений, а также переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру.

По мнению официального представителя МИД РФ, «не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров, а Украину с Украиной».

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств стран G7 «абсолютно едины» в своей обеспокоенности приписываемым РФ наращиванием ВС на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы якобы возможного «вторжения» на Украину.