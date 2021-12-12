Песков объяснил дружественный тон в переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения. Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена», — рассказал Песков.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что расстроен тем, как Байден провел онлайн-переговоры с Путиным.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.