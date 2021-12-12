Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу в случае нападения на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ответ на вопрос журналиста о причинах отказа от размещения на украинской территории армии Соединенных Штатов байден поинтересовался: «Готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?».

Глава Белого дома добавил, что во время переговоров с Путиным, сообщил ему, что после гипотетического вторжения российских вооруженных сил на Украину Вашингтон отправит военных в европейские страны, расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Ранее Байден исключил оказание прямой военной поддержки Украине, подчеркнув что против России, которую в Вашингтоне считают потенциальным агрессором, будут применены только санкции.