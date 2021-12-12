Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Олимпийская чемпионка не находит вдохновляющей произвольную программу Валиевой 03:10
Читатели WSJ раскритиковали профессора из США за статью о России 03:02
Daily Mail: Ассанж перенес в тюрьме инсульт 02:50
Волосожар продолжит участие в «Ледниковом периоде», несмотря... 02:50
В Люксембурге полиция применила водометы против протестующих 02:43
Аверины рассказали о суевериях в художественной гимнастике 02:37
Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу в случае нападения... 02:33
Штамм «омикрон» оказался смертельно опасен для больных онкологией 02:25
Заболотный пошутил о своем голе в стиле Ибрагимовича и Жиру 02:10
В МВД рассказали подробности смерти ребенка в петербуржской стоматологии 02:06

Байден высказался об отправке военных на Украину

Байден: США никогда не планировали отправлять на Украину военных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден исключил отправку военных на Украину после гипотетического нападения России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов «никогда не было таких планов», добавив что в случае вооруженного конфликта между Киевом с Москвой против последней будут применены только санкции

«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно», — сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США по-прежнему стремятся разрешить кризис в отношениях России и Украины дипломатическими средствами.

До этого Байден рассказал, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, предупредил его о суровых санкциях после вторжения на Украину. По его словам, он донес до Путина все, что хотел.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть