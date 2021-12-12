Байден высказался об отправке военных на Украину

Президент США Джо Байден исключил отправку военных на Украину после гипотетического нападения России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов «никогда не было таких планов», добавив что в случае вооруженного конфликта между Киевом с Москвой против последней будут применены только санкции

«Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно», — сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США по-прежнему стремятся разрешить кризис в отношениях России и Украины дипломатическими средствами.

До этого Байден рассказал, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, предупредил его о суровых санкциях после вторжения на Украину. По его словам, он донес до Путина все, что хотел.