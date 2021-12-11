В посольстве РФ ответили на призывы Британии «выступить единым фронтом» против России

В посольстве России в Лондоне заявили, что ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, и в частности Великобританией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», - отметили в российской дипмиссии.

Такое заявление было сделано в связи с тем, что глава британского МИД Лиз Трасс во время министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии».

В российской дипмиссии подчеркнули, что приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной.

Ранее Трасс заявила, что Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок российского газа, «чтобы сохранить свою независимость».