В России оценили шансы договориться о нерасширении НАТО

В России считают, что существует мало шансов убедить НАТО отказаться от расширения на восток. Об этом сообщили агентству Bloomberg источники, близкие к Кремлю.

По их словам, в Москве понимают, что вряд ли переговоры повлияют на желание Североатлантического альянса разместить свое оружие у российских границ.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что пока значительного прогресса достичь не удалось, поскольку «ни одна из сторон не готова отступить». По его мнению, сейчас все зависит от «реальных намерений» властей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даже если переговоры США и НАТО будут продолжены, Россия сначала рассчитывает донести до американских собеседников свое «видение концептуальное».

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, предложение «по-прежнему в силе».