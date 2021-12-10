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Украинские дипломаты победили в конкурсе печенья от Госдепа, намекнув на Крым

Украинские дипломаты победили в конкурсе имбирных пряников от Госдепа

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U.S. Embassy Kyiv/Twitter

Посольство Украины в Соединенных Штатах одержало победу в конкурсе пряничных домиков, который был организован Государственным департаментом США. Об этом сообщается в Twitter-профиле украинского ведомства.

При этом работники дипломатической миссии лепили замок Ласточкино гнездо, расположенный в Крыму.

«Невероятное Ласточкино гнездо — неоготический замок на Украине», — уточнялось в подписи к фото с конкурса.

В дипмиссии также поздравили подписчиков с грядущими праздниками, обратив внимание, что «Крым — это часть Украины»,

Сейчас неизвестно, какая награда за победу в конкурсе американского Госдепа.

До этого Россия неоднократно напоминала, что полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, организованного по всем нормам. Референдум состоялся в 2014 году.

Ранее Twitter Украины придумал мем про соседство с Россией.

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