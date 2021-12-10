Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Обвиненный в изнасиловании Арми Хаммер провел 9 месяцев в рехабе 12:40
Из перевернувшегося в Балтийском море судна начало вытекать топливо 12:36
МИД Азербайджана обвинил Ереван в провокации 12:32
Игрок «Динамо» вступился за Слуцкого 12:29
Владимир Кириенко стал генеральным директором VK 12:19
У устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре был рак 12:19
Мужчина за день сделал 10 прививок от СOVID-19 и оказался... 12:18
Рассекречен дизайн складного смартфона от Honor 12:17
Глава ЦИК Белоруссии Ермошина покидает должность после 25 лет на посту 12:11
25-летнего музыканта CharlestheFirst нашли мертвым в отеле 12:09

В США инициирован законопроект о введении четырехдневной рабочей недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Taiwan Presidential Office/AP

Член Палаты представителей США от Калифорнии Марк Такано заявил, что «Прогрессивная группа» в конгрессе, представляющая более 100 человек, официально поддержала его инициативу сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов. Об этом сообщает The Hill.

В рамках законопроекта, помимо левого крыла демократической партии, поддержанного несколькими профсоюзами, в числе которых крупнейший профсоюз Американская федерация труда, 40-часовая рабочая неделя не будет отменена полностью, однако работодателю придется платить за любой труд свыше 32 часов в неделю как за переработки.

«После почти двухлетней пандемии, которая вынудила миллионы людей изучить варианты удаленной работы, можно с уверенностью сказать, что мы не можем — и не должны — просто возвращаться к нормальной жизни, потому что то, что называется «нормальной работой», на деле не работает», — сообщил Такано.

Ранее сообщалось, что четырехдневную неделю ввели в эмирате Шарджа и в Бельгии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть