В США инициирован законопроект о введении четырехдневной рабочей недели

Член Палаты представителей США от Калифорнии Марк Такано заявил, что «Прогрессивная группа» в конгрессе, представляющая более 100 человек, официально поддержала его инициативу сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов. Об этом сообщает The Hill.

В рамках законопроекта, помимо левого крыла демократической партии, поддержанного несколькими профсоюзами, в числе которых крупнейший профсоюз Американская федерация труда, 40-часовая рабочая неделя не будет отменена полностью, однако работодателю придется платить за любой труд свыше 32 часов в неделю как за переработки.

«После почти двухлетней пандемии, которая вынудила миллионы людей изучить варианты удаленной работы, можно с уверенностью сказать, что мы не можем — и не должны — просто возвращаться к нормальной жизни, потому что то, что называется «нормальной работой», на деле не работает», — сообщил Такано.

Ранее сообщалось, что четырехдневную неделю ввели в эмирате Шарджа и в Бельгии.