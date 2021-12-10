В МИД России заявили, что «втягивание» Украины в НАТО может спровоцировать войну в Европе

В российском МИД призвали «не втягивать» Украину в НАТО, что может привести к размещению в стране ударных ракетных комплексов с минимальным временем подлета к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что «безответственное поведение» западных стран угрожает безопасности России и может привести к масштабному военному конфликту в Европе.

Ранее командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников назвал расширение НАТО на Восток одной из ключевых угроз безопасности РФ. Он добавил, что в этой связи усилия командования направлены на поддержание необходимого уровня готовности войск.