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В МИД России заявили, что «втягивание» Украины в НАТО может спровоцировать войну в Европе

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В российском МИД призвали «не втягивать» Украину в НАТО, что может привести к размещению в стране ударных ракетных комплексов с минимальным временем подлета к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что «безответственное поведение» западных стран угрожает безопасности России и может привести к масштабному военному конфликту в Европе.

Ранее командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников назвал расширение НАТО на Восток одной из ключевых угроз безопасности РФ. Он добавил, что в этой связи усилия командования направлены на поддержание необходимого уровня готовности войск.

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