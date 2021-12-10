Шольц одобрил переговоры Путина и Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и его главы США Джо Байдена в связи с ситуацией на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шольца, за ситуацией на украинской границе все наблюдают с озабоченностью.

«Очевидно, что там наблюдается слишком много солдат. И потому очень важно, что эта тема сейчас везде поднимается. Это хорошо, что американский президент искал встречи с российским президентом в этом вопросе, мы также намерены дальше развивать деятельность, чтобы убедиться, что у Украины есть хорошая перспектива», — подчеркнул Шольц.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.