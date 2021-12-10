Британский уйгурский трибунал обвинил Си Цзиньпина в геноциде казахов

Неофициальный суд, который возглавляет британский адвокат Джеффри Найс, вынес решение, согласно которому ответственность за «геноцид, преступления против человечности и пытки в отношении уйгуров, казахов и представителей других меньшинств в регионе Синьцзян» несет председатель КНР Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая (КПК), сообщает Reuters.

«Трибунал установил, что, председатель Си Цзиньпин… и другие высокопоставленные должностные лица в КНР и КПК несут основную ответственность за действия, которые произошли в Синьцзяне. Китайская Народная Республика совершила геноцид, преступления против человечности и пытки против уйгуров, казахов и других этнических меньшинств в северо-западном регионе Китая, известном как Синьцзян», — говорится в заявлении британского уйгурского трибунала.

Китай назвал решение трибунала «фарсом» и подчеркнул, что оно не имеет юридической силы. МИД КНР назвал Международный конгресс уйгуров (WUC) сепаратистской организацией, которую финансируют и контролируют «антикитайские силы в США и на Западе».

Ранее ряд стран, включая США, объявили о бойкоте Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, из-за нарушений прав человека в Китае. К дипломатическому бойкоту присоединилась Австралия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны не поддерживает бойкот Игр, но британские чиновники не посетят соревнования.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Внутренней Монголии, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии.