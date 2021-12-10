В Кремле уточнили, примет ли Россия участие в переговорах с НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, намерена ли Россия принимать участие в переговорах с НАТО.

«Пока мы работаем над формулированием своего понимания, концептуального видения того, о чем говорили два президента (России и США Владимир Путин и Джо Байден). Путин как раз сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течении буквально недели такой документ подготовим и передадим. В свою очередь президент США говорил о том, что если говорить вообще о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО. Так было. Но дальше, по всей видимости, будут какие-то контакты президента США с коллегами. Они уже были, и, наверное, будут продолжены, но сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести именно наше видение концептуальное», — сказал представитель Кремля.

Журналисты спросили, подготовлен ли уже этот документ.

«Нет, еще нет», — сказал он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена проведет ряд консультаций с Брюсселем и Москвой перед организацией каких-либо встреч представителей НАТО и России.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джон Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.