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Захарова рассказала о депортации из Молдавии политолога Нарочницкой

Захарова: российского политолога Нарочницкую де-факто депортировали из Молдавии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Российского историка и политолога Наталью Нарочницкую, которая летела в Молдавию, депортировали миграционные власти этой страны, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. <...> Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», — написала Захарова.

Представитель МИДа напомнила, что Нарочницкая является экспертом с мировым именем, а «не абитуриенткой, забывшей ответ на вопрос приемной комиссии».

«Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», — подчеркнула она.

Наталья Нарочницкая является автором фундаментальных трудов по истории, философии, международным отношениям, доктором исторических наук, специалистом по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений.

Ранее сообщалось, что Молдавия активизирует борьбу с «российской пропагандой» на национальном телевидении. По словам президента страны Майи Санду, работа нового Совета по телевидению и радиовещанию в этом плане будет «объективной и эффективной».

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