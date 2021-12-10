Сенатор Ковитиди призвала рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива должен быть рассмотрен Советом безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Речь идет о том, что 9 декабря корабль ВМС Украины «Донбасс» направился в сторону Керченского пролива, не выполняя требования сменить курс и не отвечая на запросы. Позднее он все же сменил курс на обратный.

По словам Ковитиди, военные провокации в Черном море, осуществляемые Украиной против России,» стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы».

Сенатор отметила, что все это происходит на фоне активных шагов России по укреплению международной безопасности.

На Украине заявили, что судно «Донбасс» не входило в «чувствительные зоны». В минобороны Украины заявили, что реакция России «говорит об очередных манипуляциях».

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе и призвал ответить на эти действия санкциями.

В ноябре 2018 года произошел инцидент с другими кораблями ВМС Украины: они нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. При этом корабли опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских властей, в результате чего были задержаны. Позднее их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.