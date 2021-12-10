Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рианчо: еще месяц назад фанатики говорили, что Витория — это катастрофа 09:54
Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ 09:44
Врач предупредил о способности COVID-19 «маскироваться» 09:41
Кабмин отложит реформу ответственности производителей за утилизацию товаров и... 09:40
«Академик Иоффе» вернулся в Россию после ареста в Дании 09:37
Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе» 09:28
Минстрой предложил ввести штрафы за непрозрачную аренду жилья 09:23
На Украине назвали переговоры Байдена и Путина легитимизацией российского Крыма 09:19
Эксперт по пробкам предложил повысить стоимость парковки в Москве 09:16
Экс-футболист «Динамо» рассказал, как лечился от COVID-19 крепким... 09:16

Сенатор Ковитиди призвала рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива должен быть рассмотрен Советом безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Речь идет о том, что 9 декабря корабль ВМС Украины «Донбасс» направился в сторону Керченского пролива, не выполняя требования сменить курс и не отвечая на запросы. Позднее он все же сменил курс на обратный.

По словам Ковитиди, военные провокации в Черном море, осуществляемые Украиной против России,» стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы».

Сенатор отметила, что все это происходит на фоне активных шагов России по укреплению международной безопасности.

На Украине заявили, что судно «Донбасс» не входило в «чувствительные зоны». В минобороны Украины заявили, что реакция России «говорит об очередных манипуляциях».

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе и призвал ответить на эти действия санкциями.

В ноябре 2018 года произошел инцидент с другими кораблями ВМС Украины: они нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. При этом корабли опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских властей, в результате чего были задержаны. Позднее их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть