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Захарова высмеяла Нуланд, считающую Свердловск и Екатеринбург двумя разными городами

Дипломат Захарова оценила информированность Нуланд о России после ее ошибки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала на ошибку и высмеяла слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Ошибку Нуланд допустила во время выступления 9 ноября на слушаниях в Сенате, когда заявила что Украина хочет быть больше похожей на Париж и Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург.

Таким образом американский политик старое и новое название одного российского города преподнесла как два разных современных населенных пункта в России.

Замечания Захарова по этому поводу высказала политику. Представительница России указала, что американский дипломат говорила об этих городах, как будто они оба существуют в современной России.

«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — пошутила над Нуланд российский дипломат.

Екатеринбург носил название Свердловск с 1924 по 1991 год.

Ранее Захарова заявила, что тезис о мифической российской угрозе Украине специально запустили в средства массовой информации, хотя даже Киев изначально называл это дезинформацией.

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