В Госдуме приняли в основном чтении закон о публичной власти в регионах

В Государственной думе приняли во II чтении закон о публичной региональной власти. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в России устанавливается единый срок полномочий глав субъектов, отменяется запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Кроме того, закон определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Документ приводит нормы, регулирующие работу региональных властей, в соответствие конституции РФ, в которую летом 2020 года были внесены поправки.

Ранее группа депутатов, которая представляет все фракции Госдумы, внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает увеличение на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников народных представителей. Предлагается увеличить общий месячный фонд оплаты труда помощников с 300 тыс. до 387 тыс. рублей.