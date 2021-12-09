Захарова рассказала о 5 миллионах единиц неучтенного оружия на Украине

В России серьезно обеспокоены информацией о крупном количестве неучтенного огнестрельного оружия на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

«На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия», — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова сообщила, что Украина наращивает группировку военных в Донбассе при поддержке НАТО.

Сообщалось, что украинские власти на заседании контактной группы по Донбассу представят обновленный вариант проекта, направленный на обеспечение выполнения мер по перемирию в регионе. Об этом заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, Украина может вернуться в согласованный 22 июля 2020 года координационный механизм по взаимодействию представителей ДНР, самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в целях оперативного пресечения нарушений режима прекращения огня.