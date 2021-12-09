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The Guardian: Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии

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Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, получивший широкую известность благодаря целой серии скандалов, хочет попытаться стать президентом республики, пишет The Guardian. По данным издания, 85-летний политик готов выдвинуть свою кандидатуру одним из первых в ходе выборов в парламенте, которые состоятся в начале следующего года.

Эту информацию газете подтвердил один из депутатов итальянского парламента от партии «Вперед, Италия!», которую возглавляет Берлускони. По его словам, он несколько раз встречался с экс-премьером в последние недели, и тот «загорелся» идеей президентства. При этом официальных заявлений со стороны Берлускони на этот счет пока не поступало.

В итальянских СМИ различные слухи о планах лидера «Вперед, Италия!» на пост президента ходят с конца осени. Правда, часть партий в парламенте уже объявили, что вряд ли поддержат кандидатуру бывшего премьера. К примеру, соответствующее заявления сделали в «Движении пять звезд» и Демпартии.

Ранее сообщалось, что суд оправдал Берлускони по эпизоду в деле о проституции несовершеннолетних.

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