В Кремле рассказали о подготовке к предстоящей встрече России и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планируемой встрече России со странами-членами НАТО после прошедшей беседы президента России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Он отметил, что президенты согласились с тем, что тема гарантий безопасности должна обсуждаться не только между Москвой и Вашингтоном, к этому должны быть привлечены и другие страны, ведь речь идет о безопасности на континенте.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время телефонного разговора. С обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о тех, о которых шла речь, и с другими странами тоже», — заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва не будет забегать вперед в прогнозировании динамики американо-российских отношений по этому вопросу.

«Мы пока концентрируемся на подготовке основ тезисов нашей позиции, которые будут доведены до наш американских коллег», — указал он.

Пресс-секретарь также добавил, что «пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет четкого понимания, кто будет задействован в этих переговорах».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря, они продлились два часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин во время разговора с Байденом, в частности, выразил тревогу из-за приближения НАТО к российским границам. Как сообщал Кремль, Путин заявил американскому коллеге, что Россия хочет получить юридически оформленные гарантии того, что альянс не будет расширяться на Восток и размещать в соседних с Россией странах ударные наступательные вооружения.

Байден после этой беседы пообещал скорую встречу России со странами НАТО, в ходе которой по его словам, в работе саммита помимо России и США примут участие минимум четыре «ключевых союзника» Вашингтона, американский президент не уточнил, о каких государствах идет речь.