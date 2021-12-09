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МИД: Россия и США достигли понимания в неключевых вопросах по визам

Замглавы МИД Рябков: США вводит в заблуждение общественность, заявляя о прогрессе по визам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия и США наметили определенное взаимопонимание в неключевых вопросах относительно виз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом данный блок вопросов находится в глухом тупике», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что отдельные аспекты по визовому вопросу не меняют общей весьма негативной и тревожной картины.

По словам Рябкова, Государственный департамент США осознанно вводит в заблуждение американскую и российскую общественность, делая вид, что там наметился серьезный прогресс.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства. Он указал, что еще около 40 дипломатических работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.

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Отношения России и США
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